Zjawiskowa influencerka nową zawodniczką KSW. Zachwyca w klatce i... na Instagramie [ZDJĘCIA]

Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać. Zobaczył co zrobił Michał Materla i powiedział to wprost, inaczej się tego ująć nie da!

Wielkimi krokami zbliża się kolejna gala KSW w Czechach. Organizacja coraz odważniej stawia kolejne kroki na rynku południowych sąsiadów. Już 19 października w Ostrawie odbędzie się gala KSW 99 z udziałem wielu czeskich gwiazd. Wśród nich pojawi się także debiutująca w zawodowym MMA Hanka Gelnarova, influencerka, która bardzo dobrze radziła sobie w świecie freak-fightów. Mistrzyni organizacji Clash of the Stars zachwyca nie tylko w klatce, ale również w mediach społecznościowych.

Zjawiskowa influencerka gwiazdą KSW. Galeria zdjęć

Hanka Gelnarová przeszła drogę od popularnej influencerki obserwowanej przez ponad 800 tysięcy fanów w mediach społecznościowych, która wystąpiła w reality show "Like House" i "Survivor", do zawodniczki MMA. Gelnarová od kilku lat mocno trenuje i zdecydowała się skupić na rywalizacji w świecie sportów walki. Stoczyła cztery pojedynki dla organizacji Clash of the Stars, wszystkie wygrała i stała się jedną z najpopularniejszych zawodniczek tej organizacji. We wrześniu tego roku zwyciężyła w walce o pas mistrzowski wagi koguciej, a teraz chce spróbować swoich sił w profesjonalnym starciu na gali KSW.

Zobacz zdjęcia nowej gwiazdy KSW w galerii poniżej.

Walka wieczoru | Main event

120,2 kg/265 lb: Štefan Vojčák #2 (8-1, 4 KO, 3 Sub) vs. Michal Martínek #5 (11-5, 7 KO, 1 Sub)

Karta główna | Main card

77,1 kg/170 lb: Matúš Juráček #10 (11-3, 4 KO, 2 Sub) vs. Kacper Koziorzębski (10-6, 4 KO)

93 kg/205 lb: Rafał Kijańczuk #8 (12-7, 11 KO) vs. Vojtech Garba (8-5, 6 KO)

61,2 kg/135 lb: Hanka Gelnarová (0-0) vs. TBA

65,8 kg/145 lb: Michał Domin (7-3, 3 KO, 2 Sub) vs. Josef Štummer (4-1, 2 Sub)

70,3 kg/155 lb: Jan Široký (13-18 1NC, 7 KO, 3 Sub) vs. Gino Van Steenis (5-1, 2 KO, 1 Sub)

93 kg/205 lb: Vasil Ducár (3-3, 3 KO) vs. Bartosz Kurek (2-0, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech (5-2, 3 KO) vs. Dawid Kareta (5-4, 1 KO, 2 Sub)

61,2 kg/135 lb: Tobiasz Le (4-2, 3 KO) vs. Matěj Val (5-1, 2 KO, 1 Sub)

77,1 kg/170 lb: Viktor Červinský (4-1, 1 KO, 2 Sub) vs. Michał Gniady (2-1, 2 KO)

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej