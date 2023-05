Znamy pierwszą walkę gali PRIME 5! Ogłoszono rywala "Wielkiego Bu"

Ciało Mariusza Pudzianowskiego co rano przeszywają okropne dreszcze! Przed walką ze Szpilką fani usłyszeli to po raz pierwszy

Pierwszym ogłoszonym pojedynkiem piątej edycji gali PRIME jest starcie Łukasza Lupy z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Ponad 220 kg w klatce PRIME przyniesie ogromne emocje!

Kim jest Łukasz Lupa, rywal "Wielkiego Bu"?

Łukasz Lupa to już weteran gal freakfightowych. Pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2018 r. Lupa do tej pory wygrywał dwa razy i przegrywał trzykrotnie. Rekord 2-3 jest jednak złudny, reprezentant Rawicza przegrywał z czołówką freakfighterów w Polsce - Arabem i Pawłem Tyburskim, z którym mierzył się na gali PRIME 1. Często brał walki na zastępstwo, tym razem Lupa jest w pełnych przygotowaniach i zapowiada, że w końcu pokaże na co go stać!

Patryk Masiak, czyli popularny „Wielki Bu", to przede wszystkim pięściarz, który postanowił spróbować walk w MMA. Na gali FEN 45 w zaledwie 35 sekund zdeklasował byłego rywala Mariusza Pudzianowskiego w KSW - Nikolę Milanovica. W kolejnym pojedynku zmierzył się w walce na zasadach K-1 w małych rękawicach, którą również zwyciężył w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Walki dzieliły zaledwie 2 tygodnie.

Kiedy gala PRIME Show MMA 5?

Karta walk PRIME 5 będzie obfitować w wiele zaskakujących i obfitujących starć. Czeka nas kilka głośnych debiutów, jak i walki największych gwiazd federacji. Gala PRIME 5 odbędzie się już 1 lipca 2023 na hali Orbita we Wrocławiu. Sprzedaż biletów ruszyła w serwisie Eventim. Gala odbędzie się tradycyjnie w systemie PPV.