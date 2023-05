Marcin Najman uderza w Tomasza Adamka. Ostro ocenia jego umiejętności! Ale go wykpił

Ciało Mariusza Pudzianowskiego co rano przeszywają okropne dreszcze! Przed walką ze Szpilką fani usłyszeli to po raz pierwszy

Czy dojdzie do walki Marcin Najman - Tomasz Adamek? "El Testosteron" chce pojedynku z byłym mistrzem świata, który w jednym z wywiadów rzucił propozycję walki charytatywnej. Adamek chciał, by żaden z zawodników nie dostał żadnej gaży i aby obaj nie występowali pod szyldem jakichkolwiek sponsorów. Marcin Najman przystał na te warunki, ale wszystko wskazuje na to, że do pojedynku nie dojdzie.

High League rozmawiało z Tomaszem Adamkiem? Najman: To duża nobilitacja

Marcin Najman ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że odbyły się rozmowy w sprawie potencjalnego starcia.

- Włodarze High League widzieli możliwość na pojedynek z Tomkiem Adamkiem. Co by nie mówić - to były mistrz świata dwóch kategorii wagowych w boksie. Co prawda, nie tej najbardziej prestiżowej, ale tam też był pretendentem. To duża nobilitacja - opowiada nam Najman.

Ostatecznie nie udało się dojść do porozumienia, a przynajmniej tak ma być na ten moment. Wszystko ze względu na to, że Adamek miałby potrzebować aż 10 miesięcy na przygotowania.

- Sam dał warunki, które od razu zaakceptowałem. Dla każdego organizatora gal, ale dla High League, który dziś jest najmocniejszą federacją w Polsce, to okazja. Adamek zaprosił mnie do tańca. Postawił warunki, powiedziałem, że je spełnię. Było spotkanie High League z nim i nie uwierzycie, co się stało. Adamek powiedział, że może wyjść najwcześniej w marcu do takiej walki. 10 miesięcy wychodzi. Nie wiem, czy ja będę wtedy żył. Może czeka aż mnie już nie będzie na tym świecie albo jego umiejętności są tak niskie, że potrzebuje czasu na przygotowanie. Po co było opowiadać głupoty? - dodał.

Najman ocenia umiejętności Adamka w MMA. Mocne słowa

Marcin Najman postanowił też wypowiedzieć się na temat umiejętności Tomasza Adamka, które ten pokazał na specjalnych filmikach w swoich mediach społecznościowych.

- On nie umie nic w MMA. Tak, oceniam te filmiki. Z taką formą nie miałby prawie żadnych szans na zwycięstwo ze mną - stwierdził wprost Najman.

