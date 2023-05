Kiedy tylko pojawiły się oficjalne doniesienia o tym, że Szpilka i Pudzianowski spotkają się w klatce podczas gali XTB KSW Colosseum 2, starcie to od razu zaczęło elektryzować fanów. Obaj zawodnicy robią wszystko, aby jak najlepiej zaprezentować się w klatce na PGE Narodowym i na specjalną uwagę fanów zasługują ostatnie słowa Artura Szpilki o jego stanie zdrowia. W ostatnich miesiącach wzorowo prowadzi się również Mariusz Pudzianowski, który nie tylko wstaje każdego dnia skoro świt i idzie biegać lub jeździć na rowerze. Ostatnio doszła również nowa aktywność.

Tego fani Mariusza Pudzianowskiego jeszcze nie słyszeli! Przed walką ze Szpilką poszedł trenować i wszystko opowiedział

Jako doświadczony sportowiec, którego przygoda w samym tylko KSW trwa już od ponad 13 lat "Pudzian" doskonale wie, jak ważna w przygotowaniach do walki jest regeneracja organizmu. Pomimo wciąż niewysokiej temperatury na zewnątrz nad ranem, Pudzianowski używa do tego celu... stawu.

Ciało Mariusza Pudzianowskiego co rano przeszywają okropne dreszcze! Przed walką ze Szpilką fani usłyszeli to po raz pierwszy

- Iść popedałować pół godzinki... Wskoczyć do stawu, do zimnej wody, do chłodnej może... jak co rano - opowiadał fanom "Pudzian" na Instagram Stories wyznając jednocześnie, jak regeneruje swoje ciało po wysiłku. Tego internauci śledzący profile Pudzianowskiego jeszcze nie mieli okazji słyszeć, aż do dziś. Niemniej jednak, sposób ten zdaje się działać znakomicie, bo forma "Pudziana" robi ogromne wrażenie.

