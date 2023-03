255 km na nartach! Przejechał i żyje! Karkołomny rekord Simona Billy

Adam Małysz musiał to zrobić! Stanął przed lustrem i dokonał nagłej zmiany, zdjęcie ujawnia wszystko

Poprzedni rekord należał do Włocha Ivana Origone i przetrwał siedem lat. Był gorszy o 0,542 km/h od obecnego wyczynu. Właśnie Origone wywalczył tym razem srebrny medal MŚ, ale jego rezultat był gorszy o prawie 1,5 km/h od Billy’ego i o 1 km/h gorszy od jego rekordowego przejazdu z roku 2016.

Rekordy w prędkości jazdy na nartach ustanawiane są na 100-metrowym odcinku trasy o nazwie Chabrières w Vars. Tylko ta trasa zatwierdzona jest przez narciarską centralę FIS jako oficjalne miejsce dla ustanawiania rekordów prędkości.

Karkołomne przejazdy na nartach są specjalnością francuskiej rodziny Billych. Ojciec Simona, Philippe Billy w roku 1997 osiągnął w Vars rekordową wówczas prędkość 243,902 km/h. Właśnie Philippe i drugi z jego synów, Louis przygotowali Simona do tego startu.

Mistrzynią świata w gronie kobiet została Szwedka Britta Backlund uzyskując rezultat 244,930 km/h. Nie był on jednak rekordem świata.

Dla porównania – rekord Polski w tej specjalności należy do Jędrzeja Dobrowolskiego. Który siedem lat temu uzyskał w Vars 244,233 km/h. W tych samych zawodach (jeszcze bez statusu MŚ) Ivan Origone osiągnął poprzedni rekord globu.

* W narciarstwie szybkim używa się nart o długości do 240 cm, szerszych (ale nie szerszych niż 10 cm) i cięższych (ale do 15 kg licząc z wiązaniami) niż zwykłe narty zjazdowe. Posiadają one minimalnie odchylone dzioby. Kijki są wyprofilowane, o długości min. 1 m. Kombinezon jednoczęściowy, gumowy lub plastykowy, podszyty materiałem. Kask ma kształt stożka i chroni również ramiona. (źródło: Wikipedia)