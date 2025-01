Adam Małysz bez ogródek podsumował Stocha i Kubackiego! Skoki w Zakopanem wywołały szczere słowa prezesa PZN

"To nie jest tak, że Thurnbichler jest do kitu". Tak Adam Małysz broni trenera i wierzy w podium Wąska [Rozmowa]

- Dawid już zaczyna gdzieś tam pracować nad tym, nawet mimo tego, że nie jest w stanie czuć tego tak, jak powinien, to jak słucha trenerów, wykonuje te polecenia, to jest zmiana. Skacze dalej... To nie jest jeszcze stabilność, to nie jest jeszcze jego 100%, ale widzi poprawę i zaczął bardzo spokojnie do tego podchodzić i widać, że idzie do góry. - wyznał Adam Małysz na gorąco spod skoczni, oceniając pracę Kubackiego.

Szczególnie podczas sobotnich zawodów drużynowych widać było, że skoczek z Nowego Targu dobrze czuł się na Wielkiej Krowki, co pozwoliło mu indywidualnie zająć 19. miejsce po skokach na odległość 131,5 oraz 128 metrów. To spotkało się przede wszystkim z żywiołową reakcją fanów jednego z liderów reprezentacji Polski.

Niestety, w niedzielę Dawid Kubacki zaprezentował się zdecydowanie gorzej, szczególnie w serii finałowej konkursu indywidualnego. O ile pierwsza próba na odległość 132 metry pozwoliła mu się zaczepić na przełomie drugiej i trzeciej dziesiątki, to drugi skok - zaledwie 120-metrowy zepchnął Kubackiego na 26. miejsce. Przez to skoczek z Nowego Targu zaliczył najgorszy występ spośród biało-czerwonych.

Adam Małysz odniósł się również do tego, jak zaprezentował się Kamil Stoch jasno wskazując, że w tym wypadku zdecydowanie trudniej ocenić, gdzie dokładnie leży problem skoczka trenującego pod okiem Michala Doleżala.

- Ciężko mi jest powiedzieć. Patrząc na Kamila, że naprawdę fizycznie fajnie wygląda, ale brakuje metrów... Brakuje tego, żeby nie tracił prędkości i w tej drugiej fazie odlatywał. - skwitował krótko problem Stocha "Orzeł z Wisły".