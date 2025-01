Dawid Kubacki otrzymał arcyważną wiadomość po skokach w Zakopanem! Treść mówi wszystko, jasny sygnał

Paweł Wąsek po konkursie w Zakopanem mówił o... dobrej zabawie. To trwa od kilku tygodni

W porównaniu z kwalifikacjami, podczas sobotniego konkursu drużynowego, Dawid Kubacki zaprezentował się o niebo lepiej i patrząc na indywidulane noty, zająłby on 19. miejsce w stawce, po oddaniu dwóch naprawdę solidnych skoków. Pierwszy na odległość 131,5 metra, a drugi 128.

W ostatnich tygodniach skoczek z Nowego Targu nie jest zbyt wylewny w mediach społecznościowych, nie mając zbyt wiele powodów do świętowania i radości, jednak tuż po konkursie drużynowym opublikował krótki wpis na Instagramie. Tyle wystarczyło, aby fani utwierdzili go w przekonaniu, że wciąż mocno trzymają za niego kciuki i czekają na jego przebudzenie oraz jeszcze lepszą dyspozycję.

- Małymi kroczkami ale w strone celu;) Dzisiaj konkurs drużynowy kończymy na piątym miejscu a jutro pracujemy dalej - napisał krótko w mediach społecznościowych jeden z liderów reprezentacji Polski jasno dając do zrozumienia, że w jego odczuciu cały czas robi on delikatny progres i zbliża się do miejsca, w których chciałby i powinien obecnie być.

Tyle wystarczyło, aby w sekcji komentarzy pojawiła się masa wpisów od wiernych fanów, którzy pomimo słabszego okresu u skoczka z Nowego Targu nie przestali wierzyć w jego umiejętności i wciąż czekają na kolejne sukcesy.

- Dziękujemy za walkę...zawsze kibicujemy. Widać, że wraca radość ze skoków. I niech tak zostanie, niech już będzie tylko lepiej. Dalekich skoków jutro, Dawid. Trzymamy kciuki - napisała otwarcie jedna z fanek. - Miło było zobaczyć Cie wreszcie szczerze uśmiechniętego - dodała kolejna z internautek zwracając szczególną uwagę na wyraz twarzy skoczka. - Coraz lepsze skoki🫶🏼 trzymamy kciuki za jutro!! - czytamy dalej.

Po niedzielnym konkursie indywidualnym w Zakopanem, skoczków narciarskich czeka kolejna wyprawa do Niemiec. W kolejny weekend rywalizować oni będą w Oberstdorfie, a styczeń zakończą w Willingen, gdzie odbędą się aż 3 konkursy - dwa indywidualne oraz jeden drużyn mieszanych.