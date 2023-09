Adam Małysz nie mógł się powstrzymać. Wszystko uwiecznił na wideo. Wielu nawet sobie tego nie wyobraża

Izabela Małysz opuściła Polskę i pokazała zdjęcie, które obrzydzi mnóstwo osób. Odwracaliśmy wzrok, gdy zobaczyliśmy, co wzięła do ręki

Adam Małysz od kilku miesięcy piastuje funkcję prezesa PZN. W związku narciarskim jest już jednak od wielu lat, bo wcześniej był dyrektorem sportowym do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Było to niejako przygotowaniem do obecnej pracy, w której na brak obowiązków nie narzeka. Na Instagramie bardzo często publikuje zdjęcia z kolejnych spotkań z ważnymi osobami i widać u Małysza ogromne zaangażowanie.

Aktywny wypoczynek Małysza. Fani pod wrażeniem

Ale nawet tak pracowite osoby potrzebują chwili odpoczynku. W połowie września Małysz zdecydował się na wyjazd do Chorwacji. Kraj ten jest bardzo często odwiedzany przez niego i żonę. Mimo urlopu legendarny skoczek nie zamierzał odmawiać sobie aktywności fizycznej. Na Instagramie pojawiło się nagranie z treningu Małysza, który biega wybrzeżem morza.

- Trening nawet na urlopie musi być. Przekonać się do tego jest bardzo trudno, ale po tym człowiek zawsze się lepiej czuje - powiedział prezes PZN na jednym z nagrań. Fani jak zwykle komplementowali legendę. - Pan mi imponuje od końca lat 90., a jestem rocznik 1990, i do dzisiaj jest Pan moim idolem. Nie tylko w dziedzinie skoków narciarskich - czytamy w jednym z komentarzy.