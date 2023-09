Izabela Małysz opuściła Polskę i pokazała zdjęcie, które obrzydzi mnóstwo osób. Odwracaliśmy wzrok, gdy zobaczyliśmy, co wzięła do ręki

Wydało się! Adam Małysz robi to, kiedy nikt nie patrzy. To silniejsze od niego, "Orzeł z Wisły" nie może się oprzeć

Wakacje 2023 są już przeszłością i zdecydowana część osób wróciła już do pracowniczych i szkolnych obowiązków odliczając czas do końca czerwca przyszłego roku, kiedy to znów będzie można udać się na urlop. Jednak ostatnimi czasy coraz więcej podróżników decyduje się na wyjazd we wrześniu, gdy ceny są zdecydowanie przyjemniejsze dla portfela, a turystów jest zdecydowanie mniej w najpopularniejszych miejscowościach.

Izabela Małysz z nietypowym zdjęciem. To wzięła do ręki

Skorzystała z tego również Izabela Małysz, która opublikowała na Instagramie zdjęcia z wyjazdu do Chorwacji. Kraj ten jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Izy i Adama Małyszów, bo fotografie z tego miejsca na mapie Europy można zobaczyć u nich bardzo często. Nie inaczej jest i tym razem. Żona legendy skoków narciarskich pokazała również przygotowywane przez siebie danie.

A to nie każdemu przypadłoby do gustu. Iza Małysz opublikowała bowiem fotografię z... ośmiornicą w ręku. Wiele osób taki widok by odrzucił, bo ten głowonóg nie należy do najpiękniejszych zwierząt na świecie, a ponadto nie każdy lubi dania z owocami morza. Izabeli Małysz najwidoczniej to nie przeszkadza, bo przygotowała sałatkę z ośmiornicy.