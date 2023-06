Adam Małysz nie mógł tego dłużej ukrywać! Prawda o prezesie PZN sprawi, że wielu padnie! Mało kto sobie to wyobrażał

Kiedy tuż przed konkursem drużyn mieszanych na Średniej Krokwi podczas Igrzysk Europejskich gruchnęła wieść, że Piotr Żyła niebawem może zmierzyć się w oktagonie ze Sławomirem Peszko, świat skoków narciarskich żyje przede wszystkim tą wiadomością. Do ewentualnego starcia Żyła - Peszko odniósł się nawet Apoloniusz Tajner, który oceniał szanse polskiego skoczka. Okazuje się, że również Adam Małysz ma w tym aspekcie co nie co do powiedzenia, bo sam również miał okazję otrzymać propozycję wejścia do oktagonu.

Jak podaje Piotr Majchrzak z portalu "sport.pl", prezes Polskiego Związku Narciarskiego po zakończonym konkursie drużyn mieszanych w rozmowie z dziennikarzami postanowił publicznie przyznać, że jego również chciano zwerbować do świata sportów walki. "Orzeł z Wisły" przy okazji pokusił się również o ocenę, w jakiej płaszczyźnie czułby się lepiej.

- Sam kiedyś dostałem ofertę walki. Lubię sporty ekstremalne, gdzie bym się lepiej czul? Pewnie w parterze, bo miałem kilka lekcji judo i mi się podobało. - napisał na Twitterze dziennikarz, cytując Adam Małysza. Bez dwóch zdań walka "Orła z Wisły" przyciągnęłaby tłumy, jednak Adam Małysz nie zdradził, która federacja próbowała go zakontraktować.

