Apoloniusz Tajner dowiedział się o walce Piotra Żyły i wypalił na antenie! Bez ogródek o pomyśle przejścia skoczka do MMA

Przez lata swojej kariery, Piotr Żyła zyskał masę wiernych fanów, którzy pokochali jednego z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich za jego niecodzienne wywiady oraz humor, którego skoczek nie szczędził podczas kolejnych wypowiedzi. Zdaniem wielu fanów, Piotr Żyła idealnie pasowałby swoim sposobem życia do świata freak-fightów i jak się okazuje, niebawem skoczek może stać się jego częścią. Wszystko za sprawą ewentualnej walki ze Sławomirem Peszko, o której natychmiast zrobiło się głośno. Podczas konkursu drużyn mieszanych na Średniej Skoczni podczas Igrzysk Europejskich zapytany o ten pomysł został Apoloniusz Tajner.

Apoloniusz Tajner bez ogórek o przyszłej walce Piotra Żyły ze Sławomirem Peszko! Dowiedział się o pomyśle i wypalił na wizji

Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz były trener polskich skoczków początkowo z uśmiechem na ustach odniósł się do ewentualnej walki Piotra Żyły ze Sławomirem Peszko, a chwilę później pokusił się nawet o analizę, w jakich aspektach skoczek miałby przewagę nad swoim rywalem w oktagonie.

- Słyszałem (śmiech). Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś plotka. Jeśli miałoby do tego dojść, to Piotrek jest szybki, jest w treningu. Skoczkowie mają stosunkowo wątłe góry, ale mocne nogi. Może to się przyda. Może się okazać, że wytrzymałością pokona Sławomira Peszkę i szybkością. - analizował szanse Piotra Żyły w studiu "TVP Sport" Apoloniusz Tajner.