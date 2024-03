i Autor: ART SERVICE/Super Express/ALEX MARCINOWSKI/Super Express Adam Małysz, Thomas Thurnbichler

Adam Małysz podjął pilną decyzję w sprawie przyszłości Thomasa Thurnbichlera! Już tego nie ukrywa, walnął prosto z mostu

Waldemar Kowalski 14:57

Do końca sezonu 2023/2024 Pucharu Świata pozostały już tylko skoki w Planicy. Kibice reprezentacji Polski do tej pory mogli zastanawiać się, co dalej z trenerem Thomasem Thurnbichlerem i tuż przed piątkowym konkursem, w studiu "TVN" Adam Małysz jasno i wyraźnie potwierdził, że austriacki szkoleniowiec w przyszłym sezonie nadal będzie szkoleniowcem reprezentacji Polski.