Adam Małysz przepowiada rychły koniec. Teraz przyznał to publicznie. Nadchodzi prawdziwa rewolucja

Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji w ostatnich latach, w której organizatorzy mieli ogromne problemy ze śniegiem i musieli dokładać sporą sumę pieniędzy, aby przygotować skocznie. Już w poprzednim sezonie oglądaliśmy zawody w ramach Pucharu Świata, które rozgrywane były na... igielicie. Doszło do tego pierwszy raz w historii, ale jest wielce prawdopodobne, że w przyszłości nie będzie to wyjątek.

Zwłaszcza, że kibice doskonale wiedzą, jak wyglądają zawody na igielicie, bo co roku odbywa się Letnie Grand Prix. Niewykluczone jednak, że cykl ten niebawem zniknie z kalendarza w skokach narciarskich, bo nie cieszy się dużą popularnością. Plany FIS w rozmowie z TVP Sport zdradził prezes PZN, Adam Małysz. - FIS ma zamiar organizować hybrydowe zawody, te zaczynałyby się w październiku i listopadzie - zdradził legendarny skoczek.

- W tej sytuacji totalnie lato przestanie być atrakcyjne dla kogokolwiek. Wtedy nie da się tego lata w skokach uratować, a sezon stanie się bardzo długi od października do kwietnia - powiedział Małysz. Przedsmak tak długiego sezonu dostaliśmy właśnie w minionym sezonie, który zaczął się na początku listopada, a zakończył tuż przed kwietniem.