Adam Małysz pod ogromną presją wściekłych kibiców. Prezes PZN przerwał milczenie, ale...

W ostatnim czasie Polski Związek Narciarski oraz Adam Małysz nie przeżywają zbyt dobrego okresu. Niespodziewana rezygnacja Alexadnra Stoeckla i jego odejście z PZN sprawiło, że kibice skoków narciarskich w Polsce po prostu się wściekli obwiniając "Orła z Wisły" za to, że reprezentacja Polski jest w kryzysie, wprost nakłaniając go do dymisji ze swojego stanowiska. Sytuacji nie poprawiła również decyzja Thomasa Thurnbichlera o tym, że Kamil Stoch nie pojedzie na mistrzostwa świata, które niebawem odbędą się w Trondheim. Po żadnej z tych decyzji Małysz nie zabrał głosu i kibice skoków z niecierpliwością wyczekiwali, co prezes PZN ma do powiedzenia. "Orzeł z Wisły" wreszcie postanowił opublikować kilka relacji na Instagramie, ale do sprawy się nie odniósł.

Tak naprawdę Kamil Stoch zareagował na brak powołania na mistrzostwa świata! Wszystko ujawniono

Adam Małysz przerwał milczenie! Nie tego mogli spodziewać się kibice skoków. Prezes PZN pod naciskiem

W mediach społecznościowych Adama Małysza pojawiło się kilka krótkich filmików i zdjęć. Pierwsze z nich przedstawiało m.in. Thomasa Thurnbichlera w gnieździe trenerskim na skoczni. - Trening kadry przed MŚ. - dopisał prezes PZN, jak gdyby nigdy nic. Chwilę później internauci mogli obejrzeć krótkie nagranie z tego treningu.

W następnej relacji, prezes Polskiego Związku Narciarskiego opublikował post odnoszący się do zawodów "Red Bull Skoki w Punkt", które mają odbyć się w Polsce 5. kwietnia. Próżno było szukać jakiegokolwiek odniesienia do sprawy związanej z odejściem Alexandra Stoeckla lub wyborów Thomasa Thurnbichlera na mistrzostwa świata, które przecież wywołały ogromne poruszenie w świecie polskich skoków.

To widać przede wszystkim pod kolejnymi postami Małysza na Instagramie, gdzie internauci wprost nawołują do dymisji "Orła z Wisły"

Adam Małysz przerwał milczenie

Już przed kilkoma dniami w mediach pojawiły się informacje mówiący o tym, że w Polskim Związku Narciarskim miała zapaść decyzja o braku komentarzy w sprawie Stoeckla do czasu kolejnego posiedzenia zarządu. Ma się ono odbyć pod koniec obecnego tygodnia i być może wtedy Adam Małysz zdecyduje się na jakikolwiek komentarza w tej sprawie.