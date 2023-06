Adam Małysz szalenie zawiedziony. Tego już nie zamierzał ukrywać. Zapadła decyzja, od której nie ma odwrotu

Międzynarodowy Komitet Olimpijski nieustannie szuka rozwiązań, które przyciągałyby młodych ludzi do śledzenia wydarzeń na igrzyskach olimpijskich. To jeden z powodów, dla których słyszymy o zmianach w programie tej wielkiej imprezy. Zmiany nie wszystkim się podobają, bo niekiedy skreślone zostają zasłużone dyscypliny, a wprowadzane są zawody, które z igrzyskami olimpijskimi wiele wspólnego nie mają.

Adam Małysz zawiedziony. Ta decyzja zupełnie mu się nie podoba

Roszady dotykają zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk. Niedawno stało się głośno o skreśleniu jednej z konkurencji w skokach narciarskich. A mowa tu o konkursie drużynowym. Rywalizacji nie zobaczymy już na najbliższych zimowych igrzysk olimpijskich w Cortina d'Ampezzo, które odbędą się w 2026 roku. W to miejsce wskoczy konkurs duetów. Zmianą rozczarowany jest Adam Małysz, prezes PZN.

- Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo znika pewna tradycja. Do tego dochodzą chyba pieniądze i cięcie kosztów. Chcieliśmy, jako Polski Związek Narciarski, przeforsować, by w konkursie duetów była możliwość wystawienia co najmniej dwóch ekip z jednego kraju. To jednak nie przeszło - powiedział legendarny skoczek w rozmowie z portalem Interia.pl.