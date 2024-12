Adam Małysz ujawnił szczegóły rozmowy ze Stefanem Horngacherem! Ten temat jest wrażliwy. Nie chcą go poruszać

Stefan Horngacher może się szeroko szczerzyć po tym, do czego doprowadził! Teraz rywale mogą się tylko bezradnie przyglądać

Piotr Żyła zdradził, co z jego karierą po zakończeniu sezonu! Jaśniej się nie da. Padła jasna deklaracja

Skoki w Ruce. Adam Małysz o rozmowie ze Stefanem Horngacherem

Polscy skoczkowie nie brylują formą w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Niestety, potwierdziło się to także w Ruce. Sobotni konkurs zakończył się słabym wynikiem. Niedzielne, loteryjne zmagania nie były łatwe. Biało-czerwonym udało się awansować w trójkę do czołowej piętnastki, ale, niestety, skoczkowie wciąż są daleko od optymalnej formy.

W rozmowie z portalem Sport.pl, prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał, że na skoczni rozmawiał ze Stefanem Horngacherem. Wniosek jest jeden – jest grupa zawodników, która odskoczyła reszcie w stawce.

- Na skoczni rozmawiałem ze Stefkiem Horngacherem, że jest paru skoczków, którzy są bardzo blisko siebie i odskoczyli innym. Biją się o wygrane i podia pomiędzy sobą – opowiadał Adam Małysz w rozmowie ze Sport.pl.

Czy prezes Polskiego Związku Narciarskiego rozmawiał ze Stefanem Horngacherem także na temat naszych zawodników?

- Nie, nie rozmawialiśmy o nich. Myślę, że to nadal wrażliwy temat i dla mnie, i dla niego. Widać, że na razie nie należymy do czołówki, o której on wspominał. Trzeba będzie walczyć, żeby się tam dostać – rozwiał wątpliwości.

Puchar Świata – klasyfikacja generalna

Pius Paschke jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej. Niemiec ma obecnie 316 punktów, a goni go trzech Austriaków – Stefan Kraft (76 punktów straty), Jan Hoerl (80 punktów straty) i Daniel Tschoefenig (86 punktów straty).

Najlepszy z Polaków jest obecnie Paweł Wąsek, który zdobył 42 punkty i zajmuje 21. miejsce w klasyfikacji generalnej. Punkty zdobywali jeszcze Aleksander Zniszczoł (23. miejsce, 34 punkty), Dawid Kubacki (24., 31 pkt) i Kamil Stoch (27., 25 pkt).

