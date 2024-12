i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Skoki Ruka dzisiaj RELACJA NA ŻYWO

Skoki Ruka dzisiaj RELACJA NA ŻYWO: Wąsek i Zniszczoł ratują honor Polski w kwalifikacjach Puchar Świata 1.12.2024 live online WYNIKI

Sobotnie skoki w Ruce minęły pod znakiem szalejącego wiatru i kolejnych przerw. Dziś pogoda również nie była wymarzona, jednak kwalifikacje przebrnęły zdecydowanie sprawniej. Skoki liderów reprezentacji Polski, o ile dały awans do niedzielnego turnieju, to jednak zostawiały wiele do życzenia. Kamil Stoch skoczył tylko 112 metrów, a Jakub Wolny został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.