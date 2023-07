Córka Adama Małysza opuściła Polskę. Wyjechała do Niemiec z mężem i zaczęła żałować, na to powinien uważać każdy

Przez lata swojej kariery Adam Małysz nie bez powodu zapracował na miano jednej z największych legend polskiego sportu, a jego rozpoznawalność i sława wciąż są ogromne pomimo faktu, że "Orzeł z Wisły" dawno temu zakończył swoją sportową karierę. Życie prywatne obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego nieustannie interesuje jego najwierniejszych fanów, którzy m.in. mogą podpatrywać, co tam u Adama Małysza dzięki jego profilowi na Instagramie. Były skoczek narciarski dzieli się tam wieloma chwilami ze swojej codzienności i nie inaczej było tym razem, kiedy postanowił przyznać się do czegoś przed swoimi fanami. Chwycił za telefon i ujawnił te fakty.

Adam Małysz przyznał się do tego fanom. Postanowił ujawnić te informacje ze swojego życia prywatnego

Wielu osobom mogłoby się wydawać, że pomiędzy kolejnymi sezonami Pucharu Świata, Adam Małysz ma zdecydowanie mniej obowiązków i ze spokojem może zająć się swoimi sprawami, ale jak się okazuje, nic bardziej mylnego. W ostatnich miesiącach Adam Małysz był bowiem tak pochłonięty pracą, że miał niewiele czasu na inne obowiązki, nie mówiąc już o tym, aby zająć się sobą.

Adam Małysz ujawnił wielki kawałek swojego życia prywatnego! "Orzeł z Wisły" chwycił za telefon i powiedział fanom, jak jest naprawdę

- Powrót do lekkich treningów 🚴Ostatnio nie miałem zbyt dużo czasu dla siebie, więc gdy tylko znalazłem chwilę, to chwyciłem za rower i ruszyłem na trasę - napisał na Instagramie Adam Małysz ujawniając przed swoimi fanami, jak naprawdę w ostatnim czasie wyglądało jego życie zawodowe, a co za tym idzie również to prywatne.