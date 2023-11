Adam Małysz w końcu to ujawnił. W kadrze skoczków doszło do poważnej zmiany. Thurnbichler postawił sprawę jasno

Dziecko Justyny Kowalczyk-Tekieli pójdzie w ślady matki? Co za zdjęcie, biegaczka musiała to pokazać

Największym problemem polskich skoków jest obecnie to, że nie widać następców wielkiej trójki. Choć niekiedy przewijają się nazwiska młodych zawodników, żaden z nich nie przebił się w Pucharze Świata, ani na dłużej nie zagościł w kadrze A. Wyniki zaplecza głównej reprezentacji nie były w ubiegłym sezonie zadowalające i był to jeden z powodów rozstania się z trenerem tej kadry, Maciejem Maciusiakiem. Ponadto Thomas Thurnbichler miał nie znajdować wspólnego języka ze szkoleniowcem.

W rozmowie z TVP Sport Adam Małysz ujawnił szczegóły roszady na tym stanowisku. - To są dwie mocne osobowości, które nie potrafiły się dogadać przede wszystkim w kwestii szkoleniowej. Mieli inne wizje. Pierwszy z nich uważał, że obie kadry muszą bardzo mocno współpracować. Według niego kadra B musi wykonywać taki sam trening jak reprezentacja A, między innymi po to, by nie było różnic między zawodnikami, kiedy jadą na zawody czy wspólne zgrupowanie - powiedział prezes PZN.

Maciusiaka zastąpił David Jiroutek i jak się okazuje, był on rekomendowany przez samego Thurnbichlera. - Thomas zadecydował, że potrzebuje osoby, która będzie współpracować z nim w stu procentach. Uznaliśmy, że mu zaufamy. Zaznaczył, że bierze za ten ruch w pełni odpowiedzialność. Mówimy tu w końcu o trenerze głównym, który dobiera sobie współpracownika - zdradził Małysz.