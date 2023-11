Adam Małysz w taki sposób określił Kamila Stocha. Mocny przekaz legendy. Wątpliwości rozwiane w mgnieniu oka

Adam Małysz wypalił wprost o polskim trenerze. Thomas Thurnbichler musiał wziąć za to odpowiedzialność! "Nie potrafili się dogadać"

Kamil Stoch w kilku ostatnich sezonach zmagał się z kilkoma problemami. Przytrafiły się i kłopoty zdrowotne i w technice. Wszystko rzutowało na gorszą postawę wielkiego mistrza i wyniki słabsze od oczekiwanych. Sam zawodnik podkreślał w wywiadach, że nie jest zadowolony ze swojej dyspozycji. Kibice zaczęli obawiać się, że Stoch powoli szykuje się do zakończenia kariery, co było by wielką stratą dla polskich skoków. I choć ten moment zbliża się nieubłaganie, nie nastąpi jeszcze teraz.

Małysz o Stochu. Dostrzegł jedną rzecz

Stoch przygotowuje się do kolejnego sezonu i znów rodzi się nadzieja, że pokaże dawny błysk i zachwyci kibiców. Pozytywnie nastawiony do postawy trzykrotnego mistrza olimpijskiego jest Adam Małysz. Prezes PZN w rozmowie z portalem skijumping.pl pokusił się o małe przewidywania przed nadchodzącym sezonem i w kontekście Stocha powiedział, że dostrzega u niego pozytywną energię.

- Przede wszystkim widzę u Kamila uśmiech i swobodę. Chce trenować i odnosić sukcesy, a to już bardzo duży plus. Kiedy jest się starszym zawodnikiem, a pewnych rzeczy ma się dość, wówczas pojawiają się wątpliwości. Kamil nadal jest nienasycony - ocenił legendarny skoczek. Nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w zmysł wielkiego mistrza.