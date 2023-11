Adam Małysz wstrząsnął opinią publiczną. Te słowa wielu przyprawią o ciarki, dla wielu to niedopuszczalne

Adam Małysz wypalił wprost o polskim trenerze. Thomas Thurnbichler musiał wziąć za to odpowiedzialność! "Nie potrafili się dogadać"

Adam Małysz po latach znakomitych skoków i po ogromnych sukcesach w roli skoczka narciarskiego, teraz stara się wznieść polski sport na wyższy poziom jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Miliony fanów interesują się jednak nie tylko tym, ale także jego życiem prywatnym. "Orzeł z Wisły" jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie przeprowadził sesję Q&A dla swoich obserwujących.

Q&A to "questions and answers", czyli sesja zadawania pytań przez fanów i odpowiadanie na część z nich przez sportowców. Adam Małysz poświęcił ostatnio dużo czasu na temat jedzenia. Jedna z osób zapytała o jego ulubioną pizzę. Odpowiedź mogłaby wzbudzić duże kontrowersje!

Adam Małysz o swojej ulubionej pizzy. Kontrowersyjny wybór!

Adam Małysz od razu przyznał, że nie jest największym fanem pizzy, ale czasem zdarza mu się nią kosztować.

- Nie jestem fanem pizzy. Jak ją jem, to staram się eksperymentować z czymś nowym. Z grzybami, prawdziwkami albo hawajska - przyznał wprost.

Dla wielu będzie to bardzo kontrowersyjna odpowiedź na pytanie. Fani pizzy nie uznają ananasa jako składnika do tego dania. Mimo to, mnóstwo osób nie widzi w tym żadnego problemu. W końcu o gustach się nie dyskutuje!

