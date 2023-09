Adam Małysz wyjawił skutki niszczycielskiej powodzi. Te wieści łamią serce, część eksponatów poszła do kosza!

Serce staje w gardle po słowach Justyny Kowalczyk o synu. Wyjątkowy moment w jego życiu, łzy same płyną z oczu

Po latach Adam Małysz zdecydował się to wyjawić. Mieli z niego wielki ubaw. Historia, której nikt dotąd nie słyszał

Aż musieliśmy złapać się za głowę, widząc jak mieszka Adam Małysz. Jego dom to prawdziwa willa, nie da się przejść obok niej obojętnie

Co za auto!

Jak co roku, rozpoczęcie roku szkolnego obchodzone jest w wielu placówkach edukacyjnych z wielką pompą, będąc przy okazji odpowiednim momentem, aby uczniowie poszczególnych szkół mogli spotkać się z idolami ze świata sportu i nie tylko. Tym razem młodzież ucząca się w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku mogli na własne oczy zobaczyć i na własne uszy posłuchać tego, co do powiedzenia ma ich Adam Małysz, cieszący się w naszym kraju ogromnym szacunkiem i popularnością.

Adam Małysz pojawił się na rozpoczęciu roku. "Orzeł z Wisły" nie mógł odmówić, spotkał się z młodzieżą

Jako jeden z najbardziej zasłużonych polskich sportowców w historii, Adam Małysz może być wzorem do naśladowania dla wielu młodych osób, dzięki czemu "Orzeł z Wisły", pełniący obecnie funkcję prezesa Polskiego Związku Sportowego kolejny raz został zaproszony do placówki edukacyjnej, aby spotkać się z lokalną młodzieżą. I oczywiście zaproszenia takowego nie odrzucił.

Adam Małysz zaskoczył wszystkich! Nie mógł odrzucić takiej propozycji, wybrał się ze specjalną misją

- Oficjalnie rozpoczął się nowy rok szkolny, a co za tym idzie, nowe wyzwania, znajomości i szanse! W zeszłym roku gościłem na apelu, w Zakopanem, a tym razem zawitałem do szkoły w Szczyrku. Życzę wszystkim uczniom udanego semestru! - napisał na Instagramie Adam Małysz, dzieląc się zdjęciami ze spotkania z młodymi uczniami, z którymi miał okazję się spotkać.

Sonda Czy Kamil Stoch odzyska jeszcze dobrą formę? Na pewno! Już raczej nie Nie wiem