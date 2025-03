Aleksander Zniszczoł mógł przeżyć dramat w Planicy. Mogło dojść do tragedii! Było niebezpiecznie

Piotr Żyła ma szalony plan przed sobotnim konkursem w Planicy! Zdębieliśmy, gdy to usłyszeliśmy

Skoki w Planicy: Dramatyczne chwile Aleksandra Zniszczoła

Aleksander Zniszczoł przeżył niebezpieczny moment w Planicy w piątek. W serii próbnej konkursu indywidualnego doszło do trudnej chwili, z której na szczęście skoczkowi udało wyjść się bez szwanku. Problemy pojawiły się także w trakcie konkursu podczas drugiej próby. Chodzi o narty skoczka, które spłatały mu poważnego figla. Niewiele zabrakło, a problemy w locie zakończyłyby się groźnym upadkiem.

- To się też wydarzyło w pierwszym skoku, ale wówczas nie miałem takiej wysokości i takiego oporu na nartach, jak w drugim. I to wtedy skontrolowałem. Kiedy poczułem opór na nartach, to zaczęło mi coraz bardziej wykręcać nartę – powiedział Aleksander Zniszczoł cytowany przez „Interię”.

Na szczęście tym razem skończyło się jedynie na strachu. Co bardziej niepokojące – nie była to pierwsza taka sytuacja z udziałem Aleksandra Zniszczoła. Doszło do tego w Szczyrku i wtedy najprawdopodobniej naruszenie narty miało miejsce podczas podróży.

- Muszę teraz sprawdzić wiązania w moich nartach, bo coś mi się w nich nie podoba. Trzeba rozwikłać tę zagadkę, dlaczego ucieka mi prawa narta. Raz już zdarzyło mi się tak, że po podróży poszedłem na trening w Szczyrku i nie wychodziła mi w ogóle lewa narta. W transporcie mogło się coś skrzywić - dodał.

Kiedy ostatnie skoki w tym sezonie?

Puchar Świata w Planicy rozpoczął się od czwartkowych kwalifikacji. W piątek odbył się pierwszy konkurs indywidualny. W sobotę, 29 marca, odbędzie się rywalizacja drużynowa. Sezon zostanie zakończony niedzielnym konkursem indywidualnym.

Na relacje z konkursów Pucharu Świata w Planicy zaprasza Sport.se.pl!

Tak Adam Małysz walczy z hejtem, który się na niego wylewa. Nie dotyka go Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.