Apoloniusz Tajner liczy na dalekie loty Kubackiego do końca sezonu: - Dawid nie odstaje od Graneruda

O wynikach TCS rozmawialiśmy z Apoloniuszem Tajnerem (68 l.), wieloletnim prezesem PZN.

- Granerud wygrał zasłużenie. Okazał się lepszy w tych zawodach - ocenił współautor sukcesów Adama Małysza z lat 2001-2003. - Słabiej poszło mu tylko w Innsbrucku, w kwalifikacjach i w pierwszej serii konkursu. A Dawid Kubacki był jedynym zawodnikiem, który mógł go pokonać.

i Autor: Marek Zieliński/Super Express Apoloniusz Tajner

Przewaga zwycięzcy nad Polakiem urosła ostatecznie do 33 punktów. Czy to oznacza, że Norweg przegonił forma nowotarżanina?

- Obecny potencjał Graneruda jest potężny. Kiedy wychodzi mu skok, imponuje mocą odbicia, dynamiką i prowadzeniem nart. W dodatku w tym turnieju był bardzo skoncentrowany na odniesieniu zwycięstwa, na czym bardzo zależało Norwegom po kilkunastu latach oczekiwania. Natomiast Dawid część albo i całą uwagę miał ostatnio skierowaną ku domowi. Nie nastąpiła żadna obniżka formy. Ma podobną jak Granerud moc odbicia i dynamikę - uważa Apoloniusz Tajner. - Zgłasza tylko, wraz z trenerem, że jest pewien szczegół do poprawy przy wyjściu z progu.

Sezon biegnie aż do początku kwietnia. Mistrzostwa świata w Planicy odbędą się dopiero za półtora miesiąca.

- Obserwowałem, jak nasi skoczkowie trenowali z Thomasem Thurnbichlerem, jak zmienił się ich trening siłowy pod kątem skuteczności i widzę efekty - podkreśla nasz rozmówca. - Dawid Kubacki jest świetnie przygotowany motorycznie i powinien wytrzymać w swojej dyspozycji do końca sezonu. Bardziej narażony na zawahanie jest Granerud, jeżeli powróci jego podstawowy błąd czyli opuszczanie w powietrzu prawej narty, co obniża jego tor lotu i ściąga go w prawo. Cieszy mnie z kolei, że z konkursu na konkurs lepiej skacze Kamil Stoch. Jeśli nie za kilka dni w Zakopanem, to w najwyższej dyspozycji może być w lutym.