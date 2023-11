Apoloniusz Tajner zauważył niepokojące rzeczy u polskich skoczków. Postawił brutalną diagnozę po fatalnych występach

Legenda polskich skoków mówi wprost o Thurnbichlerze. Padły słowa o zwolnieniu, nie ma wątpliwości co do Austriaka

Przed rozpoczęciem sezonu pojawiały się sygnały, że polscy skoczkowie nie będą bić się o zwycięstwo już w pierwszych konkursach, ale raczej nikt nie zakładał, że w Ruce zaprezentują się aż tak słabo. W sumie w dwa dni biało-czerwoni uzbierali zaledwie... 28 punktów, które były autorstwa Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. A choćby Kamil Stoch nie przebrnął w niedzielę kwalifikacji, co było dowodem na fatalną formę mistrza. Tak słaby występ Polaków sprawił, że wśród kibiców pojawił się pesymizm.

Eksperci natomiast starają się uspokajać nastroje, choć również zauważają problemy polskich skoczków. W tym gronie jest Apoloniusz Tajner, który pokusił się o niepokojącą diagnozę. - Ten początek wygląda słabo, ale to jeszcze niewiele znaczy. Czołówka skacze z pełną mocą. U Polaków widać niepewność, ciągle nie mogą się odnaleźć. Dotyczy to całej grupy, bez wyjątku. To jeden ze słabszych początków sezonu, jaki pamiętam - powiedział były prezes PZN w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Tajner uważa, że nie powinno się wykonywać żadnych nerwowych ruchów. - Muszą się trzymać razem, bo to trudny moment, który trzeba przetrwać. Muszą zachować w tym wszystkim cierpliwości i jedność w zespole. To ich będzie niosło dalej. Thurnbichlerowi bym zaufał, bo jest spora szansa, że będzie lepiej - ocenił były szkoleniowiec reprezentacji Polski.