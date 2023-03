Aż nas ścisnęło w gardle po tych słowach Kamila Stocha. Bezradność i niemoc aż biją, szczere wyznanie lidera polskich skoczków

Piotr Żyła kocha to robić w wolnym czasie. Z tego już nie będzie tajemnicy, wszystko trafiło do fanów

W sezonie 2022/23 Pucharu Świata polscy skoczkowie prezentują się o wiele lepiej, niż miało to miejsce jeszcze rok temu, przed przyjściem trenera Thomasa Thurnbichlera. Biało-czerwoni wciąż jednak zmagają się z mniejszymi i większymi problemami, które sprawiają, że ich skoki niekiedy nie są tak dobre, jak powinny. Doskonale wie coś o tym Kamil Stoch, który ma ogromne problemy z utrzymaniem dobrych i przede wszystkim równych skoków. Przed zawodami w Lahti powiedział, jak wygląda to z jego perspektywy.

Ogromna bezsilność Kamila Stocha. Ważne słowa przed skokami w Lahti, wszystko powiedział

Już po ostatnich zawodach w Vikersund jeden z liderów reprezentacji Polski nie ukrywał, że kiedy tylko zaczyna myśleć pozytywnie, to wszystko się nagle sypie. Teraz Kamil Stoch dodał, że nie jest w stanie wyrwać się z pewnego zawieszenia. Ze słów polskiego skoczka bije ogromna bezsilność i trudno się temu dziwić.

- Czuję się, jakbym znajdował się w pewnym zawieszeniu. Nie jest super, ale nie jest tragicznie. Nie ma za bardzo na co narzekać, a bardzo bym sobie ponarzekał <śmiech>... Nie ma też powodów do przesadnej radości i świętowania. Cały sezon tak się czuję. - powiedział wprost Kamil Stoch w rozmowie z portalem "skijumping.pl". Do końca sezonu pozostało już tylko pięć konkursów Pucharu Świata i po nich skoczek z Zębu będzie mógł spokojnie zastanowić się, co nie zagrało tej zimy.