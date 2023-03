Thomas Thurnbichler wymownie po pytaniu o Dawida Kubackiego. Trener polskich skoczków miał do powiedzenia tylko jedno

Kamil Stoch wyłożył kawę na ławę po skokach w Vikersund. Wymowne słowa lidera polskich skoczków, to go dziwi

to go dziwi

Niedzielny konkurs Raw Air w Vikersund, jak można było się spodziewać, dostarczył ogromnych emocji i do samego końca trudno było wskazać, kto będzie najlepszy podczas ostatnich zawodów na norweskiej skoczni. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanął Stefan Kraft, a tuż za nim uplasowali się Halvor Egner Granerud oraz Michael Hayboeck. Najlepszym z Polaków był z kolei Kamil Stoch, który podczas nieobecność Dawida Kubackiego zajął 8. miejsce. Występy Biało-czerwonych w całym cyklu Raw Air podsumował Adam Małysz.

Występy polskich skoczków w Raw Air podsumowane przez Adama Małysza! Przyjrzał się Kubackiemu, Stochowi i Żyle

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie ukrywał, że mając w kadrze takich zawodników, jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła, oczekiwania są zawsze wysokie, jednak ich wyniki podczas tegorocznego cyklu Raw Air są naprawdę dobre i zarówno skoczkowie, jak i kibice nie mają na co narzekać.

Adam Małysz bez ogródek o polskich skoczkach po Raw Air! Prezes PZN podsumował występy Kubackiego, Żyły i Stocha

- Wiadomo, że chciałoby się jeszcze lepiej, ale z drugiej strony sytuacja, która przytrafiła się Dawidowi wykluczyła go z rywalizacji (…) Piotrek widzimy, że jest lepiej od początku Raw Air, ale to jeszcze nie jest ten Piotrek, którego znamy. Kamil jest stabilny, ale brakowało mu tego przełamania. Myślę, że trzeba być zadowolonym z tego, co jest. - powiedział Adam Małysz w rozmowie ze studiem "TVN" po skokach w Vikersund.