RAW AIR Konkurs w Vikersund RELACJA NA ŻYWO RAW AIR konkurs w Vikersund LIVE ONLINE skoki dzisiaj 19.03 NA ŻYWO w INTERNECIE RAW AIR konkurs w Vikersund LIVE [WYNIK]

Raw Air - konkurs w Vikersund Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z Raw Air Vikersund! Początek wielkich emocji o godzinie 16:00.

To już ostatni konkurs w ramach cyklu Raw Air. O zwycięstwo walczy Halvor Egner Granerud oraz Stefan Kraft, choć to Norweg jest w roli faworyta, ponieważ ma przewagę niespełna 30-sto punktową przewagę nad Austriakiem. Niestety w zawodach nie wystąpi Dawid Kubacki, który zrezygnował ze startu z przyczyn osobistych, a warto przypomnieć, że Polak nadal miał szansę na wywalczenie trzeciego miejsca. 33-latek zajmuje 4. lokatę, a do trzeciego Anze Laniska przed kwalifikacjami miał stratę 13,6 pkt. Początek konkursu w Vikersund jest zaplanowany na godzinę 16:00, zaraz po prologu.