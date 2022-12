Będzie konkurs skoków narciarskich w Rosji. Wyrzuceni drzwiami cisną się oknem.

Piorunujące wyznanie Piotra Żyły. To kosztuje go mnóstwo sił, miewa nietypowe stany

Rosyjscy skoczkowie z Jewgienijem Klimowem na czele mieli prawo startu w zawodach federacji FIS do marca 2021 r. Przed sezonem 2021-22, po najeździe Rosji na Ukrainę, wykluczono sportowców i działaczy z Rosji i Białorusi z oficjalnych zawodów FIS. Sankcje potwierdzono przed obecnym sezonem, co jest wyrazem stosowania się FIS do zaleceń MKOl, który wzywa do bezterminowego wykluczenia sportowców i działaczy z Rosji i Białorusi.

Jeszcze wcześniej, bo w roku 2020 odebrano Rosji prawo organizowania zawodów rangi mistrzostw świata z powodu zorganizowanego systemu tuszowania przypadków dopingu, sponsorowanego przez państwo.

Rosyjska federacja skoków narciarskich i kombinacji norweskiej zapowiedziała, że planuje w marcu zorganizować zawody w skokach narciarskich z udziałem zaprzyjaźnionych krajów. Pomimo spodziewanej międzynarodowej obsady będą miały one status imprezy krajowej, pod nazwą Puchar Miedzianej Góry (ang. Copper Mountain Cup) - jak zapowiedział prezes tej federacji Dmitrij Dubrowskij.