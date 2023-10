Byliśmy w ciężkim szoku na widok 45-letniego Adama Małysza. Trudno uwierzyć, jak się zmienił. Tak na co dzień wygląda "Orzeł z Wisły"

Takiego widoku u Izabeli Małysz się nie spodziewaliście. Aż musiała to pokazać! Potem wszystko odsłoniła

Wydało się wreszcie, co Polacy sądzą naprawdę o Justynie Żyle. Wielu z was będzie zaskoczonych

Nie żyje legendarny skoczek narciarski. W swojej karierze dokonał historycznej rzeczy, to ogromna strata

Adam Małysz stał się kimś więcej niż tylko świetnym skoczkiem. W Polsce został prawdziwą ikoną, a "Małyszomania" była jednym z najgorętszych okresów w historii sportu w naszym kraju. Kibice pokochali "Orła z Wisły" nie tylko za wyniki. Mowa m.in. o spopularyzowanej przez niego bułce z bananem, która na stałe zapisała się w popkulturze. Podobnie jak wizerunek Małysza - chudego wąsacza. Wielu kibiców wciąż może pamiętać go właśnie w takiej odsłonie, ale 45-latek zmienił się wręcz nie do poznania!

Aż trudno uwierzyć, jak wygląda teraz 45-letni Adam Małysz

Czas płynie nieubłaganie i najczęściej widać to po idolach. Małysz nie jest już 25-letnim skoczkiem dominującym w Pucharze Świata. W zeszłym roku został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i jego obecny wygląd zdecydowanie bardziej pasuje do tej roli. Legenda skoków w dalszym ciągu nie rozstaje się z zarostem, ale ogromną zmianą w jego wizerunku są okulary!

Małysz dba o kontakt z fanami w mediach społecznościowych i to właśnie tam pokazał, jak wygląda na co dzień. "Orzeł z Wisły" poświęcił czas na czytanie listów od fanów i odesłanie im autografów, do czego przydały mu się okulary. W nich na pierwszy rzut oka widać zmianę w jego wyglądzie!