Coming out Andrzeja Stękały wywołał wymowną reakcję kolegi z kadry. Maciej Kot nie krył się ze swoim zdaniem po tym, co przeczytał

Robert Biedroń zareagował na coming out polskiego skoczka. Zwrócił się bezpośrednio do Andrzeja Stękały

Kiedy lwia część Polaków witała nowy rok, Andrzej Stękała postanowił ujawnić całą prawdę o swoim życiu i orientacji seksualnej. Skoczek reprezentacji Polski przyznał publicznie, że jest gejem i od 2016 roku był w relacji ze swoim partnerem, którego niestety stracił przed kilkoma miesiącami, co mocno odbiło się na jego życiu. Szczere wyznanie skoczka natychmiast odbiło się szerokim echem, a internauci oraz kolejne osoby zaczęły wspierać Stękałę i pochwalając jego odwagę.

Na coming out polskiego skoczka zareagował m.in. Robert Biedroń, a więcej na temat Stękały i jego wyznania miał okazję powiedzieć jeden z jego kolegów z kadry, Maciej Kot. Skoczek biało-czerwonych w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" jasno dał do zrozumienia, że wspiera swojego kolegę z reprezentacji i uważa, że ten wykazał się olbrzymią odwagą decydując się na tak szczere wyznanie.

- Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co Andrzej teraz czuje. W stu procentach wspieram Andrzeja. Wiem, że jest skoncentrowany na pracy i bardzo chce wrócić do dobrego skakania. Wierzę, że tak się stanie. Na pewno teraz potrzebne jest mu wsparcie - powiedział w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Sam fakt, że zaledwie chwilę po tym, jak odszedł partner Stękały, a skoczek już znalazł w sobie tyle siły, aby podzielić się tym wyznaniem publicznie jest dla Kota potwierdzeniem jego ogromnej odwagi. - To, co zrobił Andrzej, jest pokazem siły. Na pewno musiał przepracować pewne sprawy w sobie, ale fakt, że podzielił się nimi publicznie, świadczy, że chce zrobić kolejny krok. Mam nadzieję, że nowy rok będzie dla niego nowym rozdaniem - dodał skoczek reprezentacji Polski.

Fani Andrzej Stękały mogą mieć olbrzymią nadzieję, że coming out oraz pozytywny odbiór jego wyznania w mediach społecznościowych pozwolą odbudować skoczkowi jego formę i wrócić do skakania w Pucharze Świata. Po raz ostatni miał on okazję zaprezentować się w Wiśle, jednak wtedy nie udało mu się awansować do żadnego z dwóch konkursów indywidualnych, które odbyły się na początku grudnia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.