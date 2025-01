Robert Biedroń zareagował na coming out polskiego skoczka. Zwrócił się bezpośrednio do Andrzeja Stękały

Andrzej Stękała wyznał, że jest gejem

"Długo zastanawiałem się, czy kiedykolwiek znajdę w sobie siłę, by napisać te słowa. Przez lata żyłem w cieniu strachu, w ukryciu, obawiając się, że to, kim naprawdę jestem, może mnie zniszczyć. (...) Chcę, żebyście mnie poznali naprawdę. Jestem gejem. Przez lata ukrywałem to przed światem – przed Wami, przed mediami, a czasem nawet przed samym sobą" - napisał 1 stycznia w mediach społecznościowych Andrzej Stękała. Przy okazji coming outu opowiedział też o śmierci partnera, którego poznał w 2016 roku. Damian zmarł w listopadzie, a świat skoczka rozpadł się na kawałki.

"Dziś, 1 stycznia, rozpoczynam nowy rozdział. Nie chcę już dłużej ukrywać tego, kim jestem. Jestem sobą – człowiekiem, który kochał i wciąż kocha. I wiem, że on chciałby, bym dalej żył w zgodzie ze sobą. (...) Do końca swoich dni będę niósł w sercu jego imię" - kontynuował 29-latek. Jego wyznanie błyskawicznie odbiło się szerokim echem w całym kraju. Głos w sprawie Stękały zabrał m.in. Robert Biedroń, europoseł Lewicy i jeden z najbardziej znanych homoseksualistów w Polsce, który od lat walczy o prawa osób LGBT.

Robert Biedroń zwrócił się do polskiego skoczka po coming oucie

"Sport powinien jednoczyć, nie wykluczać. Andrzej Stękała pokazał odwagę, której wymaga walka z systemem zmuszającym do życia w cieniu. Równość to nie hasło, to działania. Stoimy z Tobą, Andrzej – razem walczymy o świat, w którym nikt nie musi się ukrywać" - napisał na portalu X, a jeszcze szerzej rozpisał się na Facebooku, gdzie nie jest ograniczony limitem znaków.

"Sport, tak jak każda inna dziedzina życia, powinien być przestrzenią równości, solidarności i wsparcia. Niestety, rzeczywistość bywa inna – jest pełna wykluczenia, lęku i presji, by wpasować się w narzucone schematy. Andrzej Stękała swoim szczerym wyznaniem rzucił światło na problem, o którym często się milczy: na odczłowieczający system, który zmusza sportowców do ukrywania tego, kim naprawdę są. „Przez lata żyłem w cieniu” – te słowa to nie tylko opis jego osobistego doświadczenia, ale i akt oskarżenia wobec społeczeństwa, które przez swoją obojętność lub brak zrozumienia zmusza ludzi do życia w strachu. Jego odwaga to coś więcej niż indywidualny gest – to wezwanie do zmiany" - napisał Biedroń.

