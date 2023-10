Córka Adama Małysza nie mogła ukryć szczęścia. Jedno zdjęcie zdradziło 25-letnią Karolinę Małysz

musiał to przekazać

Adam Małysz na początku XXI wieku stał się najważniejszym polskim sportowcem, którego występy co tydzień śledziły miliony Polaków. Sam skoczek miał wtedy niewiele ponad 20 lat, ale był już żonaty i miał małą córkę. Popularność "Orła z Wisły" była tak duża, że przeniosła się także na Izabelę i Karolinę. To nie zmieniło się nawet wiele lat po tym, jak Małysz zakończył karierę. Najlepiej świadczy o tym fakt, że jego żona występowała w popularnym "Tańcu z Gwiazdami", a ślub jego córki elektryzował Polaków. To wydarzenie uświadomiło też wielu z nim, że Karolina jest już dojrzałą kobietą, z czego niektórzy mogli sobie nie zdawać sprawy. Czas płynie nieubłaganie, a 25-latka niedługo będzie obchodziła 26. urodziny. Kilka tygodni przed nimi cieszyła się jednak z innego powodu.

Opromieniona Karolina Małysz. Jedno zdjęcie zdradziło córkę Adama

Karolina Małysz skończy 26 lat pod koniec października. Nie jest tajemnicą, że jej największą pasją są podróże, co połączyło ją z mężem Kamilem. Zakochani wiele czasu spędzają poza Polską, ale od pewnego czasu przebywają w ojczyźnie, gdzie zajmują się sprawami życia codziennego. Te także wymagają od nich sporo wysiłku, dlatego każda chwila wytchnienia jest na wagę złota. Widać to po ostatnim wpisie Karoliny w mediach społecznościowych.

Jej profil na Instagramie śledzi 30 tysięcy użytkowników, którzy zobaczyli w czwartek (5 października) jak szeroko uśmiechnięta córka Małysza pochwaliła się wizytą w klinice piękności. Widać po niej, że chwila dla samej siebie była wskazana, co podkreśla opis. "Czas dla siebie" - napisała 25-latka. Ostatni miesiąc, kiedy jest w takim wieku, zaczęła więc z wysokiego C!

i Autor: Instagram/Karolina Małysz Karolina Małysz w salonie piękności