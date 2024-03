Córka Małysza opuściła Polskę. Pojechała bardzo daleko! Ma jasne przesłanie do Polaków

Miłość Justyny Żyły kwitnie! Tak wygląda jej życie z nowym ukochanym, pokazała to przed tysiącami!

Karolina Małysz-Czyż postanowiła pochwalić się bardzo egzotyczną wyprawą! Córka Adama Małysza wraz z mężem przemierzali już wiele zakątków świata, a teraz za cel swojej wyprawy obrali Wietnam! Potomkini legendy udała się do jednego z kultowych miejsc azjatyckiego kraju i zwróciła się do fanów, którzy planowaliby tam wyprawę. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Karolina Małysz-Czyż wyjechała z Polski. Co za wyprawa! Ma jeden apel

Okazuje się, że najnowszym celem podróży córki Adama Małysza i jej męża jest Wietnam. Para udała się do kultowego parku Golden Bridge, Ba Na Hills. Jak podkreśla, jest to miejsce turystyczne, ale mimo to apeluje, aby się tym nie zrażać, ponieważ sama lokacja jest naprawdę wspaniała i zachęca wszystkich chętnych na podróż tam, aby pojechali.

- Jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w Wietnamie. Wiele osób mówi, że jest przereklamowane i komercyjne… no ale.. czego spodziewać się po parku rozrywki? Jest czysto, jest bajkowo, jest europejsko… i tak, jest komercyjnie. My uważamy jednak, że jak najbardziej warto się tu wybrać, chociażby dla widoków dżungli z gondolki. Przed przyjazdem do Ba Na Hills warto jednak sprawdzić warunki pogodowe. Szkoda byłoby przyjechać tutaj i nie zobaczyć tych pięknych widoków - pisze Karolina Małysz-Czyż na mediach społecznościowych.