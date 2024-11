Córka Adama Małysza wyjechała z mężem. Nieoczywisty kierunek

Iza Małysz długo na to czekała. Żona Małysza pokazała wielką przemianę, jej najnowsze zdjęcie zwaliło nas z nóg

Córka Adama Małysza zdecydowała się na ciekawe wyzwanie względem swoich fanów. Jak powszechnie wiadomo, potomkini legendy polskich sportów zimowych jest wielką miłośniczką podróży. Z jednej strony gwiazda często pokazywała zdjęcia z odległych na świecie miejsc, z drugiej lubiła wyprawy do Polski. Okazało się, że tym razem Małyszówna wybrała drugą z tych opcji, a na wyjazd wybrała się z małżonkiem. Wielu by się nie zdecydowało na to miejsce, zważając na chłodną, listopadową aurę, ale Karolina Małysz miała ku temu swoje argumenty. Jej słowa potrafią przekonywać!

Córka Małysza wybrała się w ciekawą podróż. Wielu by się nie zdecydowało, ona miała swoje powody

Okazuje się, że Karolina Małysz wraz ze swoim małżonkiem wybrała podróż nad polskie morze. Mimo że chłód nad wodą mógłby przeszkadzać wielu, tak córka Małysza przekonuje, że właśnie teraz nad Bałtykiem nastał idealny czas na to, aby odpocząć.

- Jeśli szukacie miejsca, gdzie możecie naprawdę odpocząć, polskie morze jesienią to świetny wybór! W tym czasie wybrzeże pustoszeje, plaże są niemal puste, a przyroda nabiera kolorów - napisała córka Adama Małysza na mediach społecznościowych.

