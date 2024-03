Dawid Kubacki na zdjęciu z prawdziwym bohaterem. Serce topi się po tych obrazkach! Wszystko pokazała jego żona

Koszmarne obrazki w Planicy! Skoczek runął z impetem i zjechał na noszach! Giovanni Bresadola trafił do szpitala WIDEO

Dawid Kubacki nie uzna tego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich do udanych. Niestety, jeden z liderów kadry narodowej dowodzonej przez Thomasa Thurnbichlera nie mógł odnaleźć formy przez całą zimę. Kubacki zajmuje dopiero 27. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do tej pory zgromadził zaledwie 211 punktów, co stanowi najgorszy wynik od sezonu 2015/2016, gdy zebrał jedynie 182 oczka.

Skoczkowie odpoczną przez kilka miesięcy i rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu. Do Planicy na zawody kończące sezon przyleciała m.in. Marta Kubacka. Żona polskiego skoczka opublikowała w mediach społecznościowych poruszające zdjęcie, które rozczuliło serca kibiców.

Dawid Kubacki z żoną na zdjęciu z bohaterem kibiców. Wyjątkowe ujęcie

Dawid Kubacki był zmuszony do wcześniejszego zakończenia zmagań w sezonie 2022/2023. Wszystko z powodu poważnych problemów zdrowotnych jego żony, o której życie walczono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Polski skoczek był bardzo blisko zajęcia miejsca na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale z powodu problemów żony spadł na czwarte miejsce za Anże Laniska. Ten wniósł na podium w Planicy kartonową podobiznę Dawida Kubackiego, co wzruszyło wielu kibiców.

Rok później Dawid Kubacki z żoną Martą oraz Anże Lanisek z ukochaną spotkali się właśnie w Planicy. Ten obrazek chwyta za serce. Pokazuje jednak doskonale, że wielka rywalizacja na skoczni nie przekłada się na prywatne sprawy między zawodnikami, którzy mają bardzo bliskie relacje.

