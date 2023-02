Dawid Kubacki padł ze zmęczenia. Nie mógł liczyć nawet na jedzenie, chce już wrócić do domu

Co z Polakami?

Dawid Kubacki zarobił w Stanach Zjednoczonych wielkie pieniądze. Dobija w tym roku do MILIONA ZŁOTYCH

Dawid Kubacki ma za sobą dość nieudany występ w trakcie niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lake Placid. Skoczek narciarski zajął dopiero 7. miejsce i miałby szasnę powalczyć o podium, gdyby poszło mu o wiele lepiej w trakcie pierwszej serii. Reprezentant Polski w rozmowie z "Eurosportem" nie ukrywał, że jest zawiedzony swoją postawą, ale także zmęczony, gdyż warunki w USA nie były dobre. Jak przyznał, ani on, ani jego koledzy, nie mogli liczyć nawet na jedzenie po sobotnich zawodach, a sam jest zmęczony i najchętniej wróciłby do domu.

Dawid Kubacki nie mógł liczyć nawet na jedzenie. Chce wrócić do domu

Jak przyznał skoczek narciarski w rozmowie z "Eurosportem", zawody Pucharu Świata w Lake Placid nie były udane, a on sam jest bardzo zmęczony i po zawodach w sobotę nie mógł liczyć nawet na posiłek.

- Teraz trzeba wrócić do domu i troszkę odpocząć, bo ten weekend był bardzo meczący. Wczoraj byliśmy na nogach od 6:30, a do hotelu wróciliśmy przed 21:00. Już nawet kolacji nie było, bo wymyślili, że tylko do ósmej jest - powiedział Dawid Kubacki w rozmowie z "Eurosportem".

Jak przyznał sportowiec, jest on też bardzo niezadowolony ze swojego skoku w trakcie skoków w niedzielę.

- Jak bardzo jestem zły za ten pierwszy skok w skali 1-10? Na 12. Zepsułem to, skok był późno zaczęty u góry i potem już nie chciało lecieć. Przykro mi, że tak się stało. Ale tendencja jest dobra - powiedział Kubacki.