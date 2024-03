Dawid Kubacki przed Wielkanocą przeżył prawdziwy horror. Te święta zapamięta na zawsze, było blisko tragedii

Dawid Kubacki ma za sobą fatalny sezon, który zupełnie nie przystawał do poprzedniej zimy. Rok temu nowotarżanin przez długi czas był najlepszym skoczkiem świata, a później mocno rywalizował z Halvorem Egnerem Granerudem o Kryształową Kulę. Najlepszy okres w życiu zamienił się jednak w prawdziwy horror - w samej końcówce sezonu Kubacki wycofał się z rywalizacji (przez co nie stanął nawet na podium Pucharu Świata), by zająć się żoną Martą w ciężkim stanie. Ta trafiła do szpitala z powodu problemów kardiologicznych 19 marca - kilkanaście dni przed zeszłoroczną Wielkanocą. Sytuacja była naprawdę skomplikowana i na szczęście zakończyła się szczęśliwie, ale dopiero 14 kwietnia - kilka dni po świętach. To wtedy Marta Kubacka wyszła ze szpitala i wróciła do normalnego życia ze wstawionym rozrusznikiem serca. Nie zmienia to faktu, że zeszłoroczne święta wielkanocne na zawsze zapadły w pamięci polskiego skoczka i jego żony.

Dawid Kubacki przed Wielkanocą przeżył rodzinny horror. To były wyjątkowe święta

- Na pewnie 99 procent święta będą w rozjazdach. Powiem tak: całą rodziną, ale nie jednocześnie. Chyba że nam zrobią niespodziankę i nas ze szpitala »wygonią«. Wiem, że żona jest pod opieką profesjonalistów i jeżeli będą mieli jakiekolwiek wątpliwości, to będą woleli zostawić ją dłużej, żebyśmy potem wrócili do domu bezpiecznie, z przekonaniem, że nic podobnego już się nie wydarzy - mówił tuż przed świętami Kubacki w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Ostatecznie miał rację, bo w Wielkanoc jego żona była jeszcze w szpitalu i skoczek krążył między domem a jej oddziałem.