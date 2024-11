Chodzi o spotkanie w Lidze Mistrzów w najbliższy wtorek. Barcelona zagra u siebie z francuskim Stade Brestois. Według hiszpańskiego dziennikarza Javi Miguela z dziennika „AS”, Lamine Yamal nie będzie mógł zgrać z powodu przedłużającego się leczenia kontuzjowanej kostki. Opuścił on dwa ostatnie mecze w lidze - z Realem Sociedad (0:1) oraz z Celtą Vigo (2:2). O znakomitej formie 17-letniego skrzydłowego świadczy fakt, że w dotychczasowych meczach w La Liga zdobył 5 bramek i zaliczył 7 asyst. Po jednym golu i asyście dorzucił w Lidze Mistrzów. Ze znakomitych zagrań skrzydłowego Barcy i reprezentacji Hiszpanii korzysta bardzo Robert Lewandowski.

Co ciekawe, Barcelona w tym sezonie zagrała 3 mecze ligowe bez Yamala w składzie i nie wygrała żadnego z nich. Według hiszpańskiego dziennika, trener Hansi Flick chciałby już skorzystać z wielce utalentowanego piłkarza, ale pod warunkiem, że będzie on zdrowy i zdolny do gry na 100 procent. Nie wiadomo, czy będzie to możliwe w najbliższym meczu ligowym Dumy Katalonii, a ten odbędzie się w najbliższą sobotę, gdy drużyna Flicka podejmie u siebie Las Palmas. Absencja w meczu przeciwko Stade Brestois będzie również istotna, choć sytuacja Barcelony po trzech kolejnych wygranych meczach mocno się poprawiła. Zespół Roberta Lewandowskiego zajmuje obecnie 6. miejsce w łącznej tabeli LM z dorobkiem 9. punktów. Wtorkowy rywal katalończyków jest jedną z rewelacji rozgrywek, bo z dotychczasowych czterech meczów wygrał trzy i jeden zremisował, choć na razie mierzył się z mniej wymagającymi rywalami. W poprzedniej kolejce Stade Brestois wygrał w Pradze ze Spartą 2:1. Z dorobkiem 10 punktów zajmuje 4 miejsce w tabeli. Pierwszych osiem drużyn awansuje bezpośrednio do fazy pucharowej LM. Mecz Barcelona - Stade Brestois w najbliższy wtorek o godz. 21.00.