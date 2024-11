Ogromny skandal w polskiej lidze! Karetką chcieli wwieźć race na stadion, konsekwencje mogą być bardzo poważne

Karetka na sygnale próbowała wjechać z racami na stadion!

Walka policji i innych służb z pirotechniką na stadionach to stały element krajobrazu w polskiej i światowej piłce. Choć w naszym kraju używanie pirotechniki na stadionach jest zakazane i policja oraz ochrona nierzadko konfiskuje duże ilości rac i innych, podobnych środków, to i tak w zasadzie co kolejkę oglądamy różne pokazy pirotechniczne ze strony kibiców, co nierzadko kończy się przerywaniem meczów ze względu na zadymienie. Bardzo nietypowy sposób na przemycenie rac na stadion mieli fani Polonii Warszawa, którzy próbowali na mecz z Ruchem Chorzów wprowadzić środki pirotechniczne na stadion za pomocą... karetki pogotowia! Transport przejęli jednak stołeczni policjanci, a całą akcją pochwalili się w sieci.

Jak przekazali policjanci, karetka próbowała dostać się na stadion na sygnale. Oprócz materiałów pirotechnicznych znajdowały się tam też kombinezony malarskie oraz zapalniczki. Okazuje się, że odpowiedzialnym za to osobom grozi aż 5 lat więzienia! – Karetka pogotowia na sygnale próbowała wwieźć środki pirotechniczne na stadion przy ulicy Konwiktorskiej. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji biorący udział w zabezpieczeniu dzisiejszego meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Ruchem Chorzów, zatrzymali 2-osobową załogę prywatnego pogotowia ratunkowego. Kobieta i mężczyzna próbowali wwieźć na teren imprezy masowej ponad 160 sztuk różnego rodzaju środków pirotechnicznych, 29 kombinezonów malarskich oraz 20 zapalniczek. Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego bulwersującego zdarzenia. Zgodnie z art.59 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności – czytamy na profilu Komendy Stołecznej Policji na portalu X.

