Dawid Kubacki przerwał milczenie. To stąd nagłe zniknięcie skoczka. Zrobił to dla rodziny

Adam Małysz zaskoczy wszystkich! W nietypowej roli zobaczą go tysiące Polaków, jedyna taka okazja

Aż przysiedliśmy, kiedy pojawiło się to nagranie z Thomasem Thurnbichlerem w roli głównej! Nawet najwięksi fani będą zaskoczeni

Pierwsze zawody nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się w weekend 24-26 listopada w Kuusamo. Czasu na szlifowanie formy pozostało już więc niewiele, co wiedzą również w reprezentacji Polski. Ostatnie tygodnie były dla skoczków intensywne, a tempo będzie jedynie wzrastało. Thomas Thurnbichler zdecydował się jednak na niestandardowe rozwiązanie i na drugi tydzień listopada zaplanował zgrupowanie na Cyprze dla zawodników, których zobaczymy podczas inauguracji Pucharu Świata.

Skoczek skreślony przez Thurnbichlera przerwał milczenie. Wymowna reakcja. Maciej Kot opowiedział, jak jest naprawdę

Kubacki zdradził powody zniknięcia

Już wcześniej mówiło się, że na zgrupowanie może nie polecieć Dawid Kubacki. Związane było to z wydarzeniami z początku roku, gdy żona skoczka, Marta Kubacka, trafiła do szpitala w bardzo poważnym stanie. Później i Thurnbichler i Adam Małysz potwierdzali, że Kubacki będzie mógł liczyć na indywidualne podejście do planu treningowego. Teraz sam skoczek wyjaśnił powody krótkiego zniknięcia z kadry.

Takich wiadomości o Dawidzie Kubackim mało kto się spodziewał. Mistrz poza kadrą. Zapadła ostateczna decyzja

Kubacki wyjaśnił brak wyjazdu na Cypr

- Zapadła decyzja, że może lepiej będzie zostać w kraju i potrenować na miejscu, ucinając podróże przed samym sezonem. Aktualnie trenuję w Zakopanem. To nie jest podyktowane żadnymi problemami. Po prostu zostałem w domu, razem z rodziną. Ćwiczę w normalnym trybie, można go nazwać indywidualnym, bo większość grupy jest na Cyprze, ale na miejscu też są szkoleniowcy i normalnie realizuję plan treningowy - powiedział Kubacki w programie Misja Sport.