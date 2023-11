Takich wiadomości o Dawidzie Kubackim mało kto się spodziewał. Mistrz poza kadrą. Zapadła ostateczna decyzja

Adam Małysz w końcu opowiedział prawdę o Apoloniuszu Tajnerze. Jedno zdanie mocno wybrzmiewa, skutki widać do dziś

Wrócił do przeszłości

Kibice odliczają już dni do pierwszych zmagań w ramach nowego sezonu w skokach narciarskich. Inauguracja Pucharu Świata wróciła do Kuusamo po tym, jak przez kilka lat zawody rozpoczynały się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Polscy zawodnicy są już na ostatniej prostej przygotowań, a Thomas Thurnbichler zdecydował się na niecodzienne rozwiązanie, bo od poniedziałku 6 listopada do piątku 10 listopada czterech zawodników będzie przebywało na... Cyprze, gdzie skoczkowie mogli zabrać również swoje rodziny.

Adam Małysz w końcu opowiedział prawdę o Apoloniuszu Tajnerze. Jedno zdanie mocno wybrzmiewa, skutki widać do dziś

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Kubacki nie poleciał na zgrupowanie. Jasne przyczyny

Poza kadrą na to minizgrupowanie znalazł się jednak Dawid Kubacki. O takim scenariuszu mówiło się już nieco wcześniej, ale teraz TVP Sport potwierdziło, że jeden z liderów polskiej reprezentacji zdecydował się zostać w kraju. Powód jest oczywisty. Ma to związek z wydarzeniami z początku roku, gdy Kubacki przedwcześnie musiał zakończyć sezonu ze względu na problemy zdrowotne żony.

Marta Kubacka w poważnym stanie trafiła do szpitala i lekarze walczyli o jej życie. Po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu ukochana skoczka narciarskiego opuściła placówkę. Po tej sytuacji pojawiły się głosy z PZN, że nie będzie żadnego problemu, aby Kubacki mógł nieco bardziej indywidualizować swój plan przygotowawczy do nowego sezonu i właśnie w tym wypadku tak się stało.