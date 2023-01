i Autor: Cyfra Sport Dawid Kubacki

Przerwał milczenie!

Dawid Kubacki rozliczył się z beznadziejnym konkursem w Sapporo. Padły jasne słowa, przyznał się do błędów

Dawid Kubacki nie zaliczy występu w Sapporo do udanych. W trakcie zawodów sportowiec zajął ledwie 11. miejsce, co było niemałym zaskoczeniem dla fanów sportów zimowych. Sportowiec przyznał w rozmowie z "Eurosportem", że nie jest zadowolony z tego co się stało i doskonale widzi swoje błędy. Padła jasna wypowiedź.