Dawid Kubacki szczerze przed sezonem! Musiał się tym podzielić z kibicami, tylko czekali na takie informacje!

Dawid Kubacki postanowił powiedzieć o przygotowaniach do nachodzącego sezonu Pucharu Świata. Skoczek narciarski w rozmowie z "Eurosportem" wyjawił, nad czym jeszcze musi popracować, a także jak czuje się przed startem zmagań. Na takie informacje czekali kibice!

Dawid Kubacki szczerze przed sezonem. Tak się czuje polski mistrz

Jak powiedział Kubacki, czuje się przed sezonem bardzo dobrze i robi wszystko, aby następna zima była bardzo udana.

- Po to pracuję i myślę, że bardzo pozytywne w tym wszystkim jest to, że cały czas widzę u siebie rezerwy. Trenerzy podobnie. Najgorzej byłoby, gdybym po sezonie powiedział: robiłem wszystko super, a na koniec i tak się nie udało. Miałbym problem. A kiedy widzę, nad czym powinienem pracować, to mam poczucie, że kolejna zima może być dla mnie jeszcze lepsza - powiedział skoczek w rozmowie z "Eurosportem".

Sam Kubacki nie ma jednak wątpliwości, że są elementy, nad którymi musi popracować.

- Na progu. W moim przypadku wszystko rozgrywa się właśnie tam. To, co zrobię na progu, determinuje, jak ten skok wygląda dalej. W zeszłym sezonie potrafiłem oddawać dobrze nakręcone skoki: idealnie trafione w próg, ze stabilnej pozycji dojazdowej. Gołym okiem było widać, że są rewelacyjne - mówi reprezentant Polski.