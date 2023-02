Dawid Kubacki zmaga się z bolesnym problemem. Prawda wyszła na jaw, ekspert nie zostawił złudzeń

Do Turnieju Czterech Skoczni to Kubacki był punktem odniesienia. Wówczas był najlepszym skoczkiem w stawce i rywale starali się mu dorównać. W trakcie noworocznej imprezy na kosmiczny poziom wskoczył Granerud, który od tamtej pory jest wręcz nie do pokonania. Norweg zaliczył już 12 podiów w konkursach Pucharu Świata z rzędu i pobił znakomity wynik Polaka, który mógł pochwalić się 10 kolejnymi "pudłami" w PŚ. Tak wyśmienite skoki Graneruda przy nieco słabszych Kubackiego sprawiły, że to podopieczny Alexandra Stoeckla przejął żółty plastron lidera rywalizacji o Kryształową Kulę i zdobył już pokaźną przewagę. Przed weekendem w Lake Placid wynosi ona 238 punktów i nadzieje kibiców na triumf polskiego skoczka w PŚ znacznie zgasły. Tym bardziej, że jego skoki nie są już idealne.

Dawid Kubacki zmaga się z bolesnym problemem. Ekspert rozgryzł jego skoki

O błędach Kubackiego wypowiedział się Jan Szturc, a więc pierwszy trener Adama Małysza, który zasłynął z umiejętności doprowadzenia "Orła z Wisły" do formy podczas spokojnych treningów. Jego słowa w rozmowie z WP SportoweFakty przytoczył Rafał Kot. - Dawid popełnia jeden błąd, co idealnie dostrzegł Jan Szturc. Doświadczony trener mówił o tym, że Dawidowi brakuje świeżości i przy przejściu z progu do lotu opada mu nieco biodro. To niby detal, ale odejmujący wiele metrów. Natomiast Dawid to bardzo doświadczony zawodnik i na pewno jest w stanie uporać się z takim problemem. Do mistrzostw świata zostało jeszcze nieco czasu - zdradził uznany ekspert.

Były fizjoterapeuta polskich skoczków uważa też, że Kubacki jest w stanie uporać się z tym problemem w warunkach startowych. Dlatego nie widzi sensu wycofywania go z PŚ, na co zdecydowano się z Kamilem Stochem. Mistrz świata z Seefeld wciąż jest wiceliderem klasyfikacji generalnej i walczy o Kryształową Kulę, choć nie jest faworytem. Tymczasem rezygnacja z kilku konkursów mogłaby oznaczać utratę kolejnego miejsca na rzecz Anze Laniska. Nie jest też powiedziane, że Granerud nie wpadnie w dołek, mimo że na razie wydaje się to mało realne. Największym wsparciem dla Dawida Kubackiego jest jego rodzina:

