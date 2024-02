Dlaczego Piotr Żyła nie skacze w Willingen? Skoki dzisiaj w niedzielę 4.02.2024 Co się dzieje z Piotrem Żyłą?

Powiedzieć, że Piotr Żyła nie błyszczy równą formą, to jakby niczego nie powiedzieć. Jeszcze niedawno, podczas mistrzostw świata w lotach jeden z liderów reprezentacji Polski prezentował się bardzo dobrze, jednak po zameldowaniu się w Willingen, Piotr Żyła jest wyraźnie pod formą. Podczas sobotnich zawodów musiał on pogodzić się z brakiem awansu do serii finałowej po pierwszym skoku, kiedy to osiągnął odległość 106,5 metra. Jak się jednak okazuje, podczas niedzielnych kwalifikacji wylądował on jeszcze bliżej i dlatego nie zakwalifikował się do niedzielnych zawodów na niemieckiej skoczni.

Skoki Willingen niedziela 4.02.2024 dlaczego nie skacze Piotr Żyła?

W ramach sobotniego konkursu w Willingen, w pierwszej serii zobaczyliśmy "zaledwie" czterech polskich skoczków. Taki scenariusz przez niedzielnymi zmaganiami się jednak nie powtórzył, bowiem Piotr Żyła po skoku na odległość zaledwie 104,5 metra nie uzyskał awansu do konkursu i będzie on mógł dopingować swoich kolegów z reprezentacji z dołu.

Zdecydowanie lepiej, niż podczas sobotnich zawodów zaprezentował się z kolei Kamil Stoch, który osiągnął 136,5 metra i tym samym był najlepszym spośród biało-czerwonych w niedzielnych kwalifikacjach. Dobrze zaprezentował się również Aleksander Zniszczoł, natomiast Dawid Kubacki wciąż walczy o lepszą formę.