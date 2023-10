i Autor: Cyfrasport Patrycja Maliszewska

wszystko przez niedopatrzenie

Dramat polskiej gwiazdy trwa. Nie wystartuje w Pucharze Świata, konsekwencje mogą być długofalowe

Jacek Ogiński | PAP 17:17

Natalia Maliszewska to największa polska gwiazda w short tracku, czyli łyżwiarstwie szybkim na krótkich dystansach. Niestety, choć Maliszewska nigdy nie stosowała dopingu, to złamała przepisy antydopingowe i że stało się to nie po raz pierwszy, to najpewniej zostanie ukarana minimum roczną dyskwalifikacją. To fatalne wieści przed zbliżającym się rozpoczęciem sezonu w Pucharze Świata. A to nie jedyna impreza, która może ją ominąć.