i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Dawid Kubacki

Druzgocące wieści o Dawidzie Kubackim. Puchar Świata na horyzoncie, a tu takie zdarzenie

Waldemar Kowalski 18:53

Za nieco ponad miesiąc rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich i fani reprezentacji Polski mają nadzieję, że podopieczni trenera Thomasa Thunrbichlera znów będą dawać nam powody do radości, oddając równe i przede wszystkim dalekie skoki. To, jak podczas ostatnich zawodów Letniego Grand Prix zaprezentował się Dawid Kubacki może spędzać wielu fanom sen z powiek. Zamykał trzecią dziesiątkę, co nie brzmi zbyt dobrze w kontekście zbliżającego się sezonu.