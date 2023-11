Ewa Bilan-Stoch ogłosiła to wszem wobec. Kibice przyjmią tę wiadomość z wielką radością. I w dodatku to zdjęcie Kamila Stocha!

Koniec listopada to w przeważającej części przypadków był i jest początek zmagań w skokach narciarskich. Tym razem inauguracja Pucharu Świata nie będzie miała miejsca w Wiśle, co było standardem w ostatnich latach, a zawodnicy o pierwsze punkty w sezonie powalczą w fińskim Kuusamo. Polscy kibice znów będą ściskać kciuki za reprezentantów biało-czerwonych, a przede wszystkim Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. Fani liczą, że zawodnicy co najmniej powtórzą dobre występy sprzed roku, kiedy to walczyli o najważniejsze trofea.

Rozpoczęcie Pucharu Świata w skokach narciarskich to również sygnał, że rok nieuchronnie zbliża się do końca. A to sprawia, że wiele osób powinno zastanowić się nad zmianą kalendarza. Ponownie dobrą ofertę pod tym kątem ma Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch. Podobnie jak w poprzednich latach będzie można nabyć kalendarz w sklepie trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Nie jest to byle jaki kalendarz, bo można zobaczyć w nim fotografie samego mistrza, ale nie tylko. Co jednak najważniejsze, sprzedaż kalendarzy wspiera zespół KS Eve-nement Zakopane, którego głową jest Ewa Bilan-Stoch. Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest na obóz w Planicy dla młodych zawodników klubu. A że kalendarz jest już dostępny, wiemy z ogłoszenia żony Stocha, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych. Zdjęcie otwierające, na którym widzimy skoczka narciarskiego, zachwyciło kibiców.