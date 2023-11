Pojawiły nam się świeczki w oczach po słowach Kamila Stocha! Nie owijał w bawełnę, fani skoków musieli się o tym dowiedzieć

Dziecko Justyny Kowalczyk-Tekieli pójdzie w ślady matki? Co za zdjęcie, biegaczka musiała to pokazać

Fani sportów zimowych, a przede wszystkim skoków narciarskich z zapartym tchem mogą wyczekiwać pierwszych skoków na skoczni w Ruce, które otworzą nowy sezon 2023/2024 Pucharu Świata. Na kilkanaście dni przed wyjazdemdo Finlandii, biało-czerwoni udali się jeszcze na obóz regeneracyjny na Cypr, gdzie w towarzystwie swoich najbliższych mogli jeszcze podładować baterie przed zbliżającym się długim sezonem. Po zakończeniu obozu, Kamil Stoch nie ukrywał w rozmowie z portalem "skijumping.pl", że nie może doczekać się już nadchodzących zmagań, a jego wyznanie może wlać nadzieję w serca wiernych kibiców.

W ostatnich miesiącach Kamil Stoch miał bowiem ogromny problemy z formą i oddawaniem równych skoków. Najwierniejsi fani lidera polskich skoczków mogli obawiać się więc, że ten będzie rozmyślał nad ewentualnym zakończeniem swojej kariery. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, a kibice mogą odetchnąć z ulgą.

- Fajnie było wykąpać się w ciepłym morzu, natomiast nie mogę się już doczekać śniegu skrzypiącego pod butami, mrozu na policzkach i oczywiście śniegu pod nartami. Bardzo mi tego brakuje. Czekam na to, by zapiąć narty, wylądować na śniegu i pohamować sobie bokiem. Z niecierpliwością, ale i uśmiechem czekam na to, co nadejdzie - wyznał Kamil Stoch w rozmowie ze "skijumping.pl". Pierwsze zawody nowego sezonu Pucharu Świata już 25 listopada.